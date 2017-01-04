Эпидемия зомби уничтожит человечество за сто дней

Группа исследователей опубликовала доклад в одном из научных изданий, в котором описаны последствия эпидемии зомби на Земле, сообщает replyua.net.
Согласно расчетам ученых, если на планете начнется эпидемия зомби, ровно через сто дней в живых останутся от ста до двухсот человек, однако заселение планеты людьми станет уже невозможным. Исследователи при своих расчетах учитывали сразу несколько факторов – длительность так называемого периода зомби-неофита, а также скорость зомбирования всех живых существ. По мнению экспертов, заражение от укуса происходит примерно в 90 процентах всех случаев, продолжительность «жизни» зомби составляет около двадцати суток, после чего наступает смерть в результате жажды и голода. Эпидемия грозит человеку даже в том случае, если будет заражен только один человек.
Даже в этом случае все густонаселенные города будут опустошены уже через сто дней. Во время своего исследования ученые не стали учитывать такой фактор, как война людей с зомби. Нужно отметить, что зомби-апокалипсис – это лишь вымысел, который часто используют в сценариях для фильмов, и на самом деле риск гибели людей из-за эпидемии зомби практически нулевой.