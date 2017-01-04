валюта
СпецтемаВиктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения

Эпидемия зомби уничтожит человечество за сто дней

Эпидемия зомби уничтожит человечество за сто дней
Группа исследователей опубликовала доклад в одном из научных изданий, в котором описаны последствия эпидемии зомби на Земле, сообщает replyua.net.

Согласно расчетам ученых, если на планете начнется эпидемия зомби, ровно через сто дней в живых останутся от ста до двухсот человек, однако заселение планеты людьми станет уже невозможным. Исследователи при своих расчетах учитывали сразу несколько факторов – длительность так называемого периода зомби-неофита, а также скорость зомбирования всех живых существ. По мнению экспертов, заражение от укуса происходит примерно в 90 процентах всех случаев, продолжительность «жизни» зомби составляет около двадцати суток, после чего наступает смерть в результате жажды и голода. Эпидемия грозит человеку даже в том случае, если будет заражен только один человек.

Даже в этом случае все густонаселенные города будут опустошены уже через сто дней. Во время своего исследования ученые не стали учитывать такой фактор, как война людей с зомби. Нужно отметить, что зомби-апокалипсис – это лишь вымысел, который часто используют в сценариях для фильмов, и на самом деле риск гибели людей из-за эпидемии зомби практически нулевой.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)
Важное за сутки
03 янв 2017
20267

Чому Росія ненавидить Бандеру

Постать Степана Бандери для Росії є такою, що викликає у свідомості більшості росіян шквал негативних емоцій та несприйняття. Хоча Степан Бандера не був завойовником, а УПА вела свою боротьбу на

03 янв 2017
18019

Блогер: Год Петуха уже не раз наказывал Москву, в 2017-ом история повторится

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что не нужно тешить себя иллюзиями о том, что в 2017-ом году Российская Федерация развалиться. По мнению блогера,

Последние новости

Российские власти прокомментировали перенос доклада американской разведки по кибератакам

В МИД РФ рассказали о восстановлении отношений с НАТО

Олімпійський чемпіон поділився болем у зв'язку з окупацією рідного Донецька

В Украине вступило в силу референтное ценообразование на лекарства

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є втрати

Генпрокуратура: Пашинский является фигурантом дела о расстрелах на Майдане

Доник: о меморандуме между «Укроборонпром» и Aeroscraft нечего сказать

Эпидемия зомби уничтожит человечество за сто дней

Доник: проблема Украины - отсутствие доверия к власти

У Києві 6 січня відкриють пункти обігріву

Порошенко рассказал об отношениях Польши и Украины

Манн: новый состав Конгресса отменит более 700 социалистических нововведений Обамы

Курц назвав головну умову для проведення виборів на Донбасі

Директор СТБ заступился за пророссийскую Ковальчук

Експерти спрогнозували курс гривні на 2017 рік

Озвучен прогноз об усилении антироссийских санкций

Дипломат: заявление Марин Ле Пен – это точка невозврата для нее и для Украины

Вольфганг Пихлер требует отстранить всю сборную РФ от Олимпиады 2018 года

Клімкін пояснив, коли буде скасовано санкції проти Росії

Польские эксперты пояснили, почему Варшава обиделась на Киев

 Новости за день