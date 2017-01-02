Ученые сделали удивительное открытие о воде

Издание «The Conversation» пишет, что ученые недавно заявили, что они узнали о еще одном, четвертом состоянии воды, отличном от льда, пара или жидкого состояния, - передает replyua.net.
Международная группа ученых недавно заявила, что во время исследований, проводимых над водой в жидком состоянии, они видели, что у воды может быть еще одно состояние. Его обнаружили при изучении воды, температура которой переходила от 50 до 60 градусов Цельсия. У воды, имеющей температуру 50 градусов, и у воды, имеющей температуру 60 градусов, были разные свойства, что и позволило ученым сделать такие выводы.
Разница эта состоит в различных конфигурациях молекул воды при разных температурах, а также в различных поверхностном натяжении и коэффициенте преломления. По мнению ученых, единственное объяснение тому, что у воды при этой температуре появляются такие свойства, это то, что она ведет себя наподобие жидких кристаллов, которые могут течь, сохраняя твердую форму. Если это открытие подтвердиться, то оно может стать очень полезным для развития нанотехнологий и биологии.