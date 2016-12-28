Ученые: совершать трудовые подвиги нужно на голодный желудок

Исследователи из Соединенных Штатов пришли к выводу, что хорошая работоспособность наблюдается лишь в том случае, когда человек трудится на пустой желудок, сообщает replyua.net. Специалисты провели масштабный эксперимент и выяснили, что голод может стать отличным стимулом для трудовых свершений.
В качестве добровольцев ученые выбрали полторы тысячи сотрудников компаний, которые занимаются инновационными технологиями. Сотрудников не стали делить на группы, а просто предложили воздержаться от употребления пищи на 36 часов. Во время эксперимента специалисты сравнивали, как отличается работа голодных людей и тех, кто плотно пообедал перед тем, как взяться за важные проекты. Оказалось, что 85 процентов сотрудников, добровольно отказавшихся от еды на 36 часов, показывают отличные результаты. Кроме того, было установлено, что в голодном состоянии может повыситься не только работоспособность, но и креативность всех специалистов.
Однако ученые отметили, что чувство голода может принести пользу только тем, кто занят умственным трудом, а вот тем рабочим, которые прилагают физические усилия, нужно питаться очень хорошо. Исследователи утверждают, что во время голодания организм получает запасы питательных веществ из «резервов».