Исследователи назвали дату гибели Земли

Исследователи из Бельгии провели уникальный эксперимент, проведя точные расчеты, чтобы определить, сколько времени осталось до гибели Земли, информирует replyua.net.
Сотрудники Левенского университета утверждают, что планета будет существовать еще ровно пять миллиардов лет. Ученые не исключают, что в течение этого времени произойдет большое количество катастроф, которые могут привести к гибели всего живого, однако сама Земля погибнет намного позже, и это произойдет из-за увеличения Солнца. Красный гигант просто поглотит Землю, а также некоторые другие планеты Солнечной системы. Внешние слои светила смогут дотянуться даже до Марса, отметили бельгийские специалисты. Долгое время они наблюдали за одной из звезд, которая является центром другой системы и по своей структуре очень похожа на Солнце.
Эксперты отметили, что эта звезда просуществовала намного дольше, нежели Солнце, а в настоящий момент она пребывает в заключительной стадии эволюции и уничтожает планеты, для которых раньше была светилом. Она превратилась в Красного гиганта и поглощает все «живое», что находится рядом.