Ученые: к Земле приближается рой комет, который уничтожит планету

Международная группа ученых сделала заявление о том, что к Солнечной системе приближается рой комет с облака Оорта, и, если произойдет столкновение, на нашей планете погибнут все живые существа, сообщает replyua.net со ссылкой на Информинг.
По словам ученых, столкновение произойдет в тот момент, когда звезда Глизе 710 пройдет в непосредственной близости от Солнечной системы. Астрономы из Польши чуть ранее уже заявили о том, что Глизе 710 изменила скорость и траекторию полета, и она стремительно приближается к нашей планете. Впрочем, сближение с Землей произойдет нескоро – по расчетам экспертов, сейчас Глизе 710 находится в 64 световых годах, а через 1,3 миллиона лет она сблизится с Солнечной системой на расстояние в 77 световых дней. Звезда попадет в Оорту, окутывающую систему.
После этого облако начнет запускать кометы – гравитация Глизе будет отправлять различные объекты в сторону Земли. Ученые называют это явление «бомбардировкой комет», и, по их словам, шансов на спасение не будет. Бомбардировка будет продолжаться четыре миллиона лет, ежедневно не меньше десяти комет будут падать на поверхность Земли.