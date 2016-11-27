Ученые нашли связь между религиозностью человека и бактериями

Микрофлора организма человека состоит из популяции бактерий, способной к «перепрограммированию» работы мозга, результатом чего является образование религий. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на Biology Direct.
Отмечается, что биологи из Российской Федерации озвучили гипотезу, согласно которой все существующие в мире религии, полностью или частично, возникли в следствии влияния микробов, напоминающие тех, которые заполняют кишечник человека или иные части тела. Влияние микрофлоры кишечника распространяется на уровень аппетита, склонность к лишнему весу или предпочтения в пище. Микрофлора кишечника также способна повлиять на работу нервных клеток в кишечнике и мозге, в результате чего создаются сигнальные молекулы мозга и белки. В определенной степени они непосредственно влияют на то, как человек себя ведет и какое у него настроение.
Местом расположения религиозных «медихлориан» является кишечник, но не исключено, что их можно обнаружить в человеческом мозге. У них есть общие свойства с токсоплазмой, так как проникают через барьер, разделяющий кровеносную систему и мозг. Отмечается, что пока степень достоверности гипотезы российских исследователей проверить сложно.