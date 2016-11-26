Ученые назвали 7 смертельных опасностей на пути к Марсу

Как известно, в ближайшее время человечество запланировало полет на Марс. Сразу несколько супердержав и космические агентства НАСА и ЕС заявили, что человечество отправит миссию на Марс в 2020 году. Даже президент США Барак Обама заявлял, что «мы должны сделать это». В то же время, это путешествие является смертельно опасным – ученые назвали сразу семь причин этого, - передает replyua.net.
Во-первых, очень велика вероятность взрыва ракеты прямо на стартовой площадке – такое случалось и не раз, в том числе со современными ракетами проекта SpaceX. Во-вторых, даже если ракета достигнет космоса и успешно начнет полет на Марс, членов экипажа встретит новая опасность – космическая радиация, о влиянии которой на организм человека известно пока мало. Как выяснили ученые, космос не так уж пуст – в действительности, там не вакуум. Он наполнен гамма-излучением, рентгеновским излучением и ультрафиолетом, защиты от которых вне атмосферы Земли не существует. Также ученые предполагают, что уровень радиации на Марсе может быть выше, чем на Земле. Третьей проблемой может стать посадка на Марс – как известно, недавно зонд Скиапарелли Европейского космического агентства разбился при попытке сесть на Марс из-за неверного расчета высоты и скорости снижения. В-четвертых, гравитация на Марсе намного ниже, чем на Земле, что существенно отразится на работе человеческого организма.
Пятой опасностью является полное отсутствие кислорода на Красной планете – любое повреждение скафандра вне космического корабля будет означать неминуемую гибель астронавта. Шестая опасность кроется в грунте Марса – он содержит токсины, смертельные для человеческого организма, поэтому выращивать на Красной планете какие-либо растения для употребления в пищу, нельзя. Седьмой причиной является человеческий фактор – никто не знает, как поведут себя люди, которым придется находиться друг с другом в замкнутом пространстве в течении более полутора лет. Также стоит понимать, что путешествие на Марс – это, скорее всего, путешествие в один конец.