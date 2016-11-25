Ученые: из-за глобального потепления в Северном ледовитом океане исчезли острова

В море Лаптевых и в Восточно-Сибирском море исчезли десятки островов из-за глобальных климатических изменений, передает replyua.net со ссылкой на российские источники. Такое заявление прозвучало от Игоря Семилетова, профессора Томского политехнического университета и известного исследователя Арктики.
По его словам, произошла береговая эрозия, а также исчезли острова из-за повышения уровня мирового океана. «Скорость эрозии ледового комплекса уже достигает тридцати метров за летние месяцы. Недавно исчезли острова Васильевский и Семеновский, которые считались довольно крупными. Еще несколько лет назад эти острова выделялись на карте, но сейчас они превратились в мелководья. Около сорока километров суши было потеряно за последнюю тысячу лет и процесс повышения уровня воды постоянно ускоряется», заявил профессор.
Самая высокая скорость эрозии сейчас наблюдается в окраинных морях Северного ледовитого океана. Происходит стремительное таяние ледников, поскольку наблюдаются серьезные температурные перепады. Однако в настоящее время уровень температуры практически перестал опускаться, что и привело к исчезновению островов.
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