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В Израиле обнаружена уникальная статуэтка 4000-летней давности

В Израиле обнаружена уникальная статуэтка 4000-летней давности
Как сообщает replyua.net со ссылкой на информационное агентство ВВС, Израильский департамент древностей заявил о необычной археологической находке – статуэтке, очень похожей на скульптуру Огюста Родена «Мыслитель».

Израильские ученые заявили, что статуэтка была обнаружена на раскопках в Йехуде, к востоке от Тель-Авива. Эта статуэтка служит декоративным элементом для крышки кувшина, датированного серединой бронзового века, который был найден в могиле. Как только ученым удалось восстановить скульптуру из кусочков, их тут же поразило ее необычайное сходство со скульптурой Родена «Мыслитель» - человек находится практически в той же самой позе, что и у французского скульптора.

Размер статуэтки чуть более 18 см. Ученых очень сильно поразило внимание к деталям, оказанное ее создателем – они тут же назвали ее «уникальной». Поскольку кувшин был найден в могиле, похороненное в ней лицо посчитали «важной персоной». Также в его могиле нашли кинжалы и наконечники от стрел. Ученые сообщили, что кем был этот человек, установить пока не удалось – на его имя ничто не указывает.
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