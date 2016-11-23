Стали известны причины крушения зонда Скарапелли при посадке на Марс

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня Европейское космическое агентство обнародовало предварительные результаты расследования причин крушения зонда Скиапарелли при посадке на Марсе – оказалось, он неверно рассчитал свою высоту над поверхностью планеты и скорость снижения.
Как сообщалось ранее, 19 октября зонд Скиапарелли отделился от космического корабля и начал спуск на Красную планету. Во время снижения произошел сбой оборудования, и зонд упал на поверхность Марса.
Ученые из агентства заявили: «Ошибка в программном обеспечении вызвала кратковременный сбой в работе устройства. Навигационная система получила неверные данные о высоте зонда над поверхностью планеты – зонд полагал, что находится ниже, чем это было в действительности. Это, в свою очередь, спровоцировало преждевременное раскрытие парашюта и активизацию тормозных двигателей малой тяги». Ученые добавили, что ошибка в расчетах навигационной системы оказалась существенной – зонд выпустил парашют на высоте 3,7 км над поверхностью Марса. Крушение Скиапарелли резко завершило миссию, в ходе которой ученые надеялись собрать информацию о направлении ветра над поверхности планеты и продемонстрировать работу системы посадки. Руководители миссии заявили, что полный отчет о случившемся со Скиапарелли будет составлен в начале 2017 года.
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