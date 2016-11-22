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Ученые предупредили о новой глобальной катастрофе

Ученые предупредили о новой глобальной катастрофе
В Арктике и на Северном полюсе метеорологи зафиксировали рекордные температуры воздуха. Как информирует replyua.net со ссылкой на Science Alert, сейчас в Арктике должны наблюдаться минимальные температуры, поскольку здесь полярная ночь, и солнце практически не воздействует на айсберги, однако станции на Северном полюсе фиксируют рекордно высокую температуру.

Толщина льда была критической еще в 2012 году, однако в ноябре этого года ледяной покров стал еще тоньше. По словам Ричарда Джеймса, одного из ведущих метеорологов, он отследил показания сразу 19 станций на севере за последние месяцы, и в октябре во всей Арктике наблюдалось глобальное потепление. Джеймс подчеркнул, что похожая ситуация наблюдалась 18 лет назад, когда за весь ноябрь не было зафиксировано ни одного холодного дня, и минимальная температура тогда составляла всего -9,5 градусов.

В этом году ситуация еще хуже – в некоторые дни октября температура была на двадцать градусов выше нормы. Ученые пока не берутся говорить о том, как такие перепады могут повлиять на животных, обитающих на Северном полюсе. Могут погибнуть белые медведи, которые охотятся на тонком льду.
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