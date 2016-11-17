Китайские ученые впервые изменили гены

Специалисты из Шанхайского университета стали первыми учеными в мире, которым удалось «скорректировать» гены – в рамках исследования по методам лечения онкологических заболеваний они ввели в тело пациента клетки с модифицированными генами, сообщает replyua.net.
Специалистам удалось извлечь иммунные клетки из крови больного пациента, который страдал от рака легких, после чего с помощью новейшей технологии ученые отключили ген, который отвечает за кодирование особого белка, позволяющего раковым клеткам распространяться по организму и блокирующего иммунную систему человека. Далее ученые культивировали откорректированные клетки, размножили их и ввели обратно в организм ракового больного. Сейчас китайские специалисты внимательно наблюдают за состоянием пациента и вскоре смогут сказать, как влияет такая терапия на здоровье пациента с онкологией.
Исследователи также подчеркнули, что, по их мнению, пациенту потребуется не одна инъекция для полного выздоровления, и скоро процедуру повторят. Ученые уверены, что для полного избавления от раковых клеток может потребоваться около трех инъекций – все зависит от стадии болезни и иммунной системы пациента.
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