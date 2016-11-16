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Ученые разработали уникальные солнечные батареи

Ученые разработали уникальные солнечные батареи
Издание « Science and Technology Daily» пишет, что ученые из России и США после длительной работы над совместным проектом заявили о том, что им удалось разработать солнечные батареи нового типа, которые полностью изменят будущее этой отрасти, - передает replyua.net.

Традиционные солнечные батареи изготавливаются из кремния, в то время как те, которые создали ученые, работавшие над проектом в Далласком университете, созданы на основе перовскита. Они отметили, что стоимость таких батарей намного ниже, чем у кремниевых, а эффективность– на 15% выше. Так, стоимость одного квадратного метра перовскитных батарей не превышает ста долларов США.

Один из участников проекта объяснил, что еще одним преимуществом батарей из перовскитов является простота получения материала – перовскиты получают путем обработки обычных солей металлов и других химических соединений, что значительно удешевляет их стоимость по сравнению с кремнием и арсенидом галлия. Свойства перовскитов таковы, что они позволяют изготавливать батареи не только в виде идеально ровных поверхностей, но и поверхностей любой кривизны, что существенно расширяет спектр из применения.
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