Сегодня по всему земному шару наблюдалось необычное астрономическое явление

Associated Press пишет, что в течение нескольких дней жители планеты смогут полюбоваться удивительным и редким астрономическим явлением, называемым «суперлунием». Последний раз такое явление было зафиксировано 69 лет назад, - передает replyua.net
Прошедшей ночью явление «суперлуния» достигло своего пика в Северной Америке. Его зенит смогли наблюдать жители Азии и южной части Тихого океана в понедельник вечером. На международной линии смены дат это явление можно будет увидеть этой ночью немного позднее полуночи. Наблюдатели этого явления увидят, что размеры Луны существенно отличаются от обычных – она будет на 14% больше в диаметре и на 30% ярче. Явление суперлуния повторится следующий раз не ранее, чем через 18 лет.
Как известно, Луна вращается вокруг земли по эллиптической орбите. Луна, которую будут наблюдать земляне в течение этой недели, будет самой яркой, поскольку в данный момент она движется вдоль своей эллиптической орбиты приближаясь к Земле на максимальное расстояние. Это явление отразится на приливах и отливах – они будут особенно сильными.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter