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Сегодня землян ждет уникальное астрономическое явление

Сегодня землян ждет уникальное астрономическое явление
Впервые за последние 68 лет жители Земли сегодня смогут увидеть редкое астрономическое явление, информирует replyua.net. В ночь с воскресенья на понедельник можно будет наблюдать за суперлунием, которое случается один раз в несколько десятилетий.

Сегодня Луна будет самой яркой и большой за последние 68 лет, поскольку подойдет на минимальное расстояние к Земле. По словам астрономов, увидеть яркую луну и рассмотреть ее поверхность можно будет даже в пасмурную погоду. В следующий раз Луна подойдет на минимальное расстояние к Земле только в 2034 году. Астрономы рассказали, что сегодня Луна будет светить примерно на тридцать процентов ярче, чем обычно, также увеличатся ее размеры.

Суперлунием астрономы называют явление, при котором Луна максимально сближается с Землей. Дело в том, что спутник нашей планеты вращается по эллиптической орбите, и это значит, что Луна то отдаляется от Земли, то, наоборот, приближается к ней. Иногда Луна «отходит» от планеты на 406 километров, а минимальное расстояние составляет всего 357 тысяч километров.
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