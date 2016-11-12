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В Люксембурге придумали уникальный способ добычи золота

В Люксембурге придумали уникальный способ добычи золота
Датское издание «Politiken» пишет, что великое княжество занялось добычей полезных ископаемых, в том числе, драгоценных металлов, за пределами нашей планеты с помощью государственного фонда SpaceResources.lu – об этом передает replyua.net.

В сотрудничестве с американской компанией Planetary Resources, власти Люксембурга в данный момент готовятся к реализации проекта добычи полезных ископаемых в открытом космосе, в частности на астероидах Солнечной системы. В пресс-релизе проекта указывается, что первая миссия будет отправлена на астероид уже в 2020 году. На этом этапе проекта будут проводиться геологоразведочные работы, поэтому Люксембургу понадобится помощь его европейских партнеров.

Как сообщалось ранее, подобную идею вынашивают и власти США, а также частная корпорация SpaceX – Илон Маск заявлял, что проекты по добыче полезных ископаемых в космосе стартуют еще до отправки миссии на Марс. Эксперты уже начинают высказывать опасения, что в этой области начнется гонка государств за обладание богатствами космоса. В США уже даже вступил в силу специальный закон, предусматривающий порядок выдачи лицензий на деятельность по добыче полезных ископаемых в космосе и другие юридические аспекты, связанные с этой отраслью.
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Горячая тема: Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь
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