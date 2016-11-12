Ученые: гибель Земли уже никто не сможет остановить

Исследователи уверены, что нашу планету уже невозможно спасти от глобального потепления, и температура будет стремительно повышаться каждый месяц.
Как сообщает replyua.net, специалисты из нескольких стран заявили о том, что в гибели планеты будут виноваты ученые, которые давали неправильные прогнозы касательно климатических изменений. Авторы исследования отмечают, что уже примерно через 80 лет температура на Земле достигнет так называемой отметки Апокалипсиса. Критической для жизни на планете считается температура в 7,36 градусов по Цельсию. Специалисты утверждают, что ученые сильно заблуждались, когда говорили о том, что сейчас Земля пребывает в так называемой теплой фазе, - на самом деле речь дет о фазе межледниковья. Резкое повышение температуры будет связано только с выбросом большого количества парниковых газов.
По утверждению экспертов, никто из ученых даже не потрудился сосчитать, что сейчас воздух Земли нагревается очень быстро, а совсем скоро начнет нагреваться в два раза быстрее. Специалисты добавили – людям придется смириться с тем, что через несколько десятилетий все живое на планете может погибнуть.
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