Ученые обнаружили самую древнюю каменную карту

Издание ScienceAlert сообщает, что археологам из Дании удалось обнаружить самую древнюю в мире карту из камня. Ее возраст насчитывает более пяти тысяч лет – об этом передает replyua.net.
По мнению ученых, карта демонстрирует расположение полей и дорог, ведущих к ним. К сожалению, удалось обнаружить не всю карту, а лишь два ее фрагмента длиной 5 сантиметров. Карта датирована 2700-2900 годами до н.э. и является часть коллекции артефактов, обнаруженных на раскопках на острове Борнхольм в Балтийском море. Среди других находок ученых – ритуальные камки, один из которых изображает Солнце.
По мнению ученых, найденная каменная карта изначально имела намного большие размеры, однако, вероятно, была раздавлена при сельскохозяйственных работах, проводимых фермерами в более поздние исторические периоды. Археологам удалось обнаружить два фрагмента карты, однако остальные ее части еще не найдены. Один из ученых, Флемминг Кауль, заявил, что все эти борозды и насечки на камке – это совсем не случайные царапины. Также ученые выдвинули версию, что некоторые из рисунков могут быть изображениями початков кукурузы или других лиственных растей. Кауль добавил, что, если камень все же является картой, то он настолько уникален, что не имеет аналогов во всем мире.
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