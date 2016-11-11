Ученые назвали причину гомосексуализма - распущенность

Федеральное агентство новостей США сообщает о том, что специалисты Калифорнийского университета нашили причину гомосексуализма. И она никак не связана с прежней теорией о том, что гомосексуалистами рождаются, передает replyua.net.
Специалисты заверили всех в том, что гомосексуализм у мужчин – это не врожденный признак, и на выбор влияют несколько факторов – это не может быть наследственностью или генетическим сбоем, физическим или психическим отклонением с малого возраста. По мнению ученых, на выбор мужчин влияет исключительно та среда, в которой они находятся. Американские эксперты подчеркнули, что нельзя появиться на свет с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и даже большинство религий называют гомосексуализм грехом, а в исламе – он самый тяжелый.
«Гомосексуалисты оправдывают свою пагубную наклонность якобы ошибкой природы или сбоем в генетике, однако в реальности это называется намного проще – распущенность, и на развитие гомосексуализма влияет негативная окружающая среда», заявили ученые из США. Кстати, до этого они выяснили, что гомосексуалисты болеют намного чаще, чем гетеросексуалы.
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