14 ноября земляне станут свидетелями уникального явления

В ночь на 15 ноября жители всех уголков Земли станут свидетелями очень редкого и красивого явления – суперлуния. Как сообщает replyua.net, поздно вечером 14 ноября совпадет полнолуние и нахождение Луны в самой близкой к планете точке своей орбиты. Это значит, что все земляне смогут увидеть самую большую Луну.
Последний раз за таким явлением жители Земли наблюдали 68 лет назад. В следующий раз, как утверждают астрофизики, суперлуние ожидается только в 2034 году. Суперлунием называют уникальное астрономическое явление, которое может происходить только при совпадении новолуния или полнолуния с моментом самого большого сближения Земли и Луны. Расстояние между Луной и Землей всегда колеблется, и Луна подходит ближе, однако также может отходить на большое расстояние. Это происходит из-за того, что спутник нашей планеты вращается по эллиптической орбите.
В ночь на 15 ноября Луна увеличится в диаметре примерно на 14 процентов, и будет светить примерно на 30 процентов ярче, чем обычно. Астрономы уверяют, что разглядеть Луну в эту ночь удастся даже без бинокля, если небо будет безоблачным.
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