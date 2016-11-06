Вегетарианство опасно для человечества, - ученые

Информационное агентство ВВС заявляет, что, несмотря на существенную пользу, которую оказывает на организм человека отказ от мяса, он может нанести вред миллионам людей, - к таким выводам пришли ученые.
Как сообщает replyua.net, ученый из Международного центра тропического сельского хозяйства заявляет, что, несмотря на многочисленные плюсы вегетарианства, у него есть огромный минус – «отстающим» странам оно принесет огромную бедность. Эндрю Джарвис объясняет свой тезис тем, что полный отказ человечества от мяса, в первую очередь, приведет не только к сокращению выбросов париковых газов, но и к необходимости перестройки сельского хозяйства во всех странах. «Государства должны будут отказаться от выращивания скота, в первую очередь – от 3,5 миллиардов жвачных животных. Они должны будут переоборудовать пастбища, и найти для людей, ранее работавших в этой отрасли, новые рабочие места, а это, в свою очередь, приведет к серьезным экономическим проблемам».
Ученым удалось просчитать, что даже если приложить максимум усилий, альтернативные источники дохода для всех найти не удастся. Кроме того, на нашей планете нет столько земель, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур. Существуют регионы, где скот является единственным источником питания, потому что вокруг – лишь засушливые пастбища. Таким регионами являются пустыни, горы, а также места, где живут кочевые народы. В связи с этим возникнет еще одно последствие вегетарианства – без мяса будет уничтожены культура и традиции многих народов.
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