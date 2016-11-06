Ученые установили, почему левшей меньше, чем правшей

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, британские ученые установили, что у всех парных органов человека один «работает» больше, чем другой. Так, можно сказать, что сорок процентов людей на планете левоухие, тридцать – левоглазые, двадцать – левоногие. Но когда речь идет о руках, то левшей лишь десять процентов – такова загадка антропологии.
Ученые установили, что причин этому явлению несколько. Историческая причина в том, что многих левшей намеренно переучивали в детстве, леворукость пытались искоренить. Да и общество устроено так, что в нем все удобней для правшей – и дверные ручки, и турникеты в метро, и банкоматы и многое другое. В английском языке еще и слово «left» этимологически происходит от слова, означающего «слабый».
Ученым удалось выяснить, что среди неандертальцев, являющихся первыми людьми, также было лишь 10% левшей. Некоторые ученые полагают, что леворукость связана с особенностями работы мозга. У левшей доминирующую роль играет правое полушарие мозга, что делает их более талантливыми, но этот тезис пока спорный. Объясняется низкий процент левшей и тем, что она обусловлена генетически. Это подтверждает и эмбриология – находясь в утробе матери, только 10% эмбрионов засовывают в рот палец левой руки. Возможно, леворукость – это генетическое отклонение, за которые отвечают отдельные гены в ДНК, которые еще предстоит найти.
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