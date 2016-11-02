Италию ждут более мощные землетрясения, - ученые

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, сейсмологи геологической службы США изучают ряд землетрясений, случившихся в центральной части Италии в районе нескольких разломов в горной цепи Апеннин. По мнению ученых, эти землетрясения - только начало.
Сейсмологи объяснили, что все землетрясения, произошедшие в Италии в течение последних месяцев, напрямую связаны между собой. «Каждое землетрясения состоит из предварительных сейсмических толчков, основного удара землетрясения и толчков после основного землетрясения. Не у всех землетрясений бывает первая стадия, но у землетрясений средней силы и сильных – бывает всегда. Никогда не знаешь, каким будет землетрясение, пока оно не начнется. В отношении того, что было в Италии, можно с уверенностью сказать – это лишь предварительные сейсмические толчки», - заявил американский сейсмолог Пол Эрл.
Также ученый объяснил, что шансы того, что основной толчок землетрясения в Италии случится в той же области, что и предварительные толчки, очень малы. «Властям удалось избежать смертей во второй раз, эвакуировав все население из этих областей, однако вероятность того, что у землетрясения в Италии будут новые жертвы, очень велика», - отметил он. Также Эрл напомнил о том, как развивалось землетрясение в Японии в 2011 году, повлекшее за собой ядерную катастрофу. Несколько мощных землетрясений поразили Фукусиму одно за другим. Последнее из них посчитали основным толчком, пока землетрясение силой в 9 баллов не ударило у берегов Японии, создав мощное цунами, обрушившееся на Фукусиму. Эрл заявил, что землетрясения могут продлиться в течение нескольких дней, недель или даже лет, в зависимости от того, насколько мощным окажется основное землетрясение.
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