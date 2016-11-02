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Единственный путь борьбы с грибковыми заболеваниями деревьев - выведение новых штаммов, - ученые

Единственный путь борьбы с грибковыми заболеваниями деревьев - выведение новых штаммов, - ученые
Издание Associated Press сообщает, что древнейший вяз в Новой Англии наконец уступил «голландской болезни вязов». Огромное дерево диаметром 6 метров и высотой более 300 метров сегодня было спилено – об этом передает replyua.net.

По оценкам ученых, возраст вяза составляет от 175 до 200 лет. Это дерево стало для жителей города Вермонт своеобразным местным историческим памятником. «Голландская болезнь вязов» - это грибок, распространившийся в Европе, а позднее – и в Соединенных Штатах Америки в начале XX века, уничтоживший большую часть вязов в Северной Америке. На данный момент каких-либо методов борьбы с этой болезнью вязов не существует, поэтому эти деревья практически исчезли.

Местные власти заявили, что древесина спиленного вяза будет использована для производства мебели и других предметов, а доходы от их продажи будут направлены на финансирования проектов по охране окружающей среды. В частности, в планы ученых входит восстановление популяции вязов во всей страны за счет выведения штаммов вязов, устойчивых к грибковым заболеваниям.

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