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Маск: Мы отправим на Марс 1 миллион человек

Маск: Мы отправим на Марс 1 миллион человек
Информационное агентство Associated Press пишет, что Генеральный директор SpaceX Элон Маск приоткрыл завесу тайны о своих грандиозных планах по колонизации Марса, анонсированных на Мексиканской конференции, прошедшей в сентябре – об этом передает replyua.net.

По словам Элона Маска, вполне достижимой целью является отправка на Марс почти одного миллиона человек. По его подсчетам, человечеству удастся сделать это в течение ближайших 40-100 лет. Маск планирует, что его компания построит около тысячи пассажирских космических кораблей, который массово отправятся в путешествие к Красной планете.

Однако, прежде чем перейти к реализации этих грандиозных планов, необходимо пройти первый, важнейший этап. Маск заявил, что этот проект уже начат. В ближайшее время на Марс будет отправлен беспилотный корабль, который доставит на планету оборудование, с помощью которого будет построен завод по производству топлива, необходимого для обеспечения обратного полета на Землю. Если эта миссия пройдет успешно, на Марс будет отправлен первый экипаж, который начнет строительство этого завода.

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