Ученые открыли новый вид членистоногих с несколькими половыми органами

Американские исследователи обнаружили в одной из пещер Национального парка Секвойя необычных представителей членистоногих – у безглазых самцов очень много ног и половых органов, сообщает replyua.net. Сейчас специалисты занимаются изучением найденной «сороконожки» и отмечают, что она может принадлежать к очень редкому виду Illacme.
Во время изучения членистоногого специалиста насчитали четыре пениса и 414 ног у мужской особи. Однако ученые отмечают, что речь идет, скорее всего, о вымирающем виде, поскольку исследователи обошли всю пещеру, однако смогли найти всего одного самца. У него четыре половых органа, что является абсолютным рекордом, и все они, как отметили ученые, «рабочие». Вероятнее всего, ранее половые органы были ногами, однако в результате эволюции видоизменились. Чтобы тщательно изучить найденный вид, ученым пришлось умертвить самца.
Его разделили на несколько сегментов и поместили в этиловый спирт. При внимательном изучении ученые не нашли у многоножки глаз. До этого случая ученым удавалось лишь однажды открыть похожий вид – почти сто лет назад, и у той «сороконожки» было 750 конечностей.
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