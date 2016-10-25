В 2030 году на Земле начнется ледниковый период, - ученые

Специалисты из Нортумбрийского университета сделали заявление о том, что никакого глобального потепления на Земле в ближайшее время не будет, напротив, уже через 15 лет на планете начнется новый ледниковый период, информирует replyua.net.
По мнению британских исследователей, глобальные изменения климата на Земле начнут происходить в самое ближайшее время, и ледниковый период начнется к 2030 году. Специалисты отметили, что наступление ледникового периода никак не связано с деятельностью людей и имеет только «природные» причины. Через несколько лет, по мнению экспертов, солнечная активность резко снизится, что и приведет к похолоданию на всех материках. По словам ученых, к 2020 году завершится 24-ый цикл активности Солнца, потом будет короткий период затишья, после чего начнется ледниковый период.
Ученые отметили, что похожие процессы на планете происходили на Земле в период с середины семнадцатого века до начала восемнадцатого века, и средняя температура на планете снижалась примерно на 1,3 градуса. Отметим, что другие ученые, напротив, прогнозируют глобальное потепление в ближайшие годы.
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