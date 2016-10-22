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Уфологи не ставят под сомнение факт посещения Земли инопланетянами

Уфологи не ставят под сомнение факт посещения Земли инопланетянами
Издание Mirror сообщает о том, что в настоящий момент ученые и уфологи тщательно изучают предмет, который был найден более сорока лет назад, информирует replyua.net.

По мнению исследователей, необычный предмет, найденный археологами в 1973 году в Трансильвании, может свидетельствовать о том, что пришельцы посещали Землю тысячи лет назад, и НЛО приземлялось на территории современной Румынии. Металлический предмет до сегодняшнего дня не был тщательно изучен учеными, однако теперь исследователи определили, что в его составе сплав из двенадцати металлов, а также и то, что металлический объект состоит из алюминия примерно на 90 процентов, но, учитывая возраст предмета, можно смело предположить, что он не был изготовлен на Земле, поскольку ему около 250 тысяч лет, и в те времена таких сплавов точно не было на нашей планете.

По словам уфологов, чуть позже ученые предположили, что предмет намного «моложе», и ему около 400 лет, однако исследователи продолжают уверять в том, что он внеземного происхождения, ведь такие сплавы люди научились делать всего двести лет назад.

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