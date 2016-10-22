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Ученые сильно ошиблись в своих расчетах по количеству галактик во Вселенной

Ученые сильно ошиблись в своих расчетах по количеству галактик во Вселенной
Международная группа астрономов поспешила опровергнуть предыдущие результаты исследований ведущих ученых мира – согласно новой теории, во Вселенной примерно в десять раз больше галактик, чем считалось ранее.

Как информирует replyua.net со ссылкой на западные источники, астрономы утверждают, что ранее ученые не брали в расчет так называемые тусклые галактики, которые, как выяснилось, находятся на самом дальнем расстоянии от Млечного пути. По словам Кристофера Конселиса, руководителя нового исследования, «астрономы пребывают в шоке от своего открытия». Конселис подчеркнул, что он и представить себе не мог такое количество галактик, и о 90 процентах астрономам не было ничего известно, и теперь предстоит проделать огромную работу по их изучению.

Кроме того, исследователь подчеркнул, что, скорее всего, астрономам надо приготовиться к неожиданностям, и после появления новейших телескопов у ученых появятся дополнительные возможности для наблюдения за тусклыми галактиками. Напомним, что двадцать лет назад с помощью телескопа Хаббл ученые установили, что существует около ста миллиардов галактик во Вселенной.

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