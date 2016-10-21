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Обнаружен зонд Скиапарелли, считавшийся разбившимся на Марсе

Обнаружен зонд Скиапарелли, считавшийся разбившимся на Марсе
Как сообщает replyua.net со ссылкой на BBC, европейским ученым удалось установить местонахождение космического зонда Скиапарелли, вошедшего в атмосферу Марса в среду.

Американский спутник помог установить, что зонд упал на поверхность Красной планеты. Такие выводы бы сделаны благодаря снимку, на котором видно, что на поверхности планеты появилось большое темное пятно, которого не было видно на более ранних снимках этого участка. Оно согласуется с целевой зоной посадки зонда и большой скоростью падения.

Как сообщалось вчера, во время спуска зонда на поверхность возникли трудности, после чего связь с ним была утеряна. В связи с этим многие стали считать, что зонд разбился и был уничтожен. Во время приземления выяснилось, что его системы спуска не работают должным образом, парашют был выпущен слишком рано, а специальные двигатели, которые должны были обеспечить замедление его падения над поверхностью, работали лишь несколько секунд вместо запланированной половины минуты. После этих неполадок связь со спутником пропала. Некоторые учены все еще сомневаются, что черная точна на снимке американского телескопа – это разбившийся Скиапарелли, однако, еще одним доказательством является белое пятно круглой формы, находящееся в 15 метров от точки – вероятно, это парашют зонда, который некоторое время волочился за ним.

Обнаружен зонд Скиапарелли, считавшийся разбившимся на Марсе

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