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Российские космонавты доставили мощи Серафима Саровского на орбиту Земли

Российские космонавты доставили мощи Серафима Саровского на орбиту Земли
Космическая капсула Союза сегодня успешно провела стыковку с орбитальной космической станцией, доставив на борт троих членов экипажа – двух космонавтов из российского космического агентства Роскосмос, Сергея Рыжикова и Андрея Борисенко, а также астронавта NASA Шейн Кимбро – об этом передает replyua.net со ссылкой на Associated Press.

Старт капсулы, прикрепленной к ракете, произошел в среду из пилотируемого космического комплекса России в Байконуре в Казахстане. Космонавты сообщили, что стыковка прошла успешно, и экипаж взошел на борт Международной космической станции после длительной процедуры открытия люков. Миссия будет пребывать на борту орбитальной станции в течение четырех месяцев. На станции уже находились трое членов экипажа – американец Джефф Уильямс и россияне Олег Скрипочка и Алексей Овчинин.

Вновь прибывшие российские космонавты доставили на орбитальную станцию мощи Серафима Саровского – святого, жившего в 18 веке, канонизированного Российской Православной церковью. После завершения миссии останки святого должны вернуться на Землю и будут переданы в храм в Звездном городке.

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