Эксперты назвали страны, где живут самые отзывчивые люди

Специалисты из американского университета в штате Мичиган провели масштабный эксперимент, а также изучили поведение людей, проживающих в 68 государствах, чтобы определить уровень их отзывчивости и доброты, передает replyua.net. Над проектом работали десятки психологов, которые установили, что самый отзывчивый и эмоциональный народ проживает в таких странах, как Эквадор, Дания, Перу и Саудовская Аравия.
Самыми черствыми и равнодушными к чужим проблемам и горю специалисты назвали людей, проживающих в Болгарии, Эстонии, Литве и Польше. По словам авторов исследования, они очень внимательно изучили и изменения, которые наблюдаются в менталитете жителей Соединенных Штатов. Оказалось, что американцы, в основном, умеют сочувствовать людям, однако в последние годы отзывчивость и эмоциональность уже не так заметны, как двадцать лет назад – американское общество начинает меняться, причем в худшую сторону.
Также ученые установили, что проблемы жителей других государств меньше всего волнуют людей, которые проживают во всех странах Восточной Европы. В рейтинге отзывчивости и понимания Россия, Украина, Польша и другие страны оказались на самых последних местах.
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