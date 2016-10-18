Ученые посоветовали всем людям «переселяться» в горы

Исследователи из Соединенных Штатов утверждают, что люди чувствуют себя лучше всего в горах, и именно горный воздух способствует здоровью и долголетию, сообщает replyua.net. Специалисты из США провели масштабный эксперимент, связанный с адаптацией человека к жизни в горной местности.
В эксперименте приняли участие два десятка добровольцев, которые никогда не жили в условиях высокогорья. Они поднялись на гору Чакалтая, расположенную в Боливии, и прожили там некоторое время на высоте больше пяти тысяч метров над уровнем моря. Перед восхождением все добровольцы прошли тщательное медицинское обследование и сдали кровь на анализ. На большой высоте у них еще раз взяли повторный анализ, и он показал, что человек может адаптироваться к жизни на большой высоте всего за сутки.
Оказалось, что в условиях высокогорья мобилизуются все кровяные тельца, снабжающие ткани кислородом. Через некоторое время участники эксперимента совершили еще одно восхождение, и оно далось им легче первого. После восхождения положительные изменения в организме происходят четыре месяца, отметили специалисты.
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