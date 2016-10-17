Ученые: у ожирения и недосыпания одинаковые последствия

Специалисты утверждают, что люди, которые страдают хронической бессонницей, с возрастом могут столкнуться с теми же заболеваниями, что и люди, страдающие ожирением. Как информирует replyua.net, к такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке.
По их словам, проблемы со сном, как и ожирение, приводят к печальным последствиям для здоровья человека – к развитию болезней сердца и сосудов, повышению плохого холестерина, повышенному уровню стресса. Более того, ученые определили, что недостаток сна вызывает серьезные последствия вне зависимости от того, какой образ жизни ведет человек – он может не заниматься или заниматься спортом, злоупотреблять или не злоупотреблять спиртными напитками и курением, но при этом последствия недосыпания будут одинаковыми в любом случае.
Впрочем, ученые также отметили, что и лишние часы сна тоже опасны для здоровья, и идеальным периодом сна они называют около восьми часов, а вот 9-10 часов сна – это уже перебор. Также эксперты отметили, что недосыпание при ожирении увеличивает риск развития опасных недугов в несколько раз. Интересно и то, что проблемы со сном и ожирение тесно связаны – чем меньше спит человек, тем выше угроза появления лишнего веса.
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