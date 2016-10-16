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СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Европейское космическое агентство: вероятность того, что на Марсе есть жизнь, очень высока

Европейское космическое агентство: вероятность того, что на Марсе есть жизнь, очень высока
Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, Европейское космическое агентство сегодня отправило на Красную планету зонд, который должен помочь собрать информацию о том, существуют ли на Марсе какие-либо формы жизни.

«Летательный аппарат Скиапарелли сегодня отделился от материнского корабля в соответствии с графиком полета», - сегодня заявил директор агентства Мишель Денис. Этот запуск стал началом его управляемого спуска на поверхность Марса, который произойдет в среду. В соответствии с планом полета, Скиапарелли изучит поверхность планеты и сделает несколько снимков. Ожидается, что он измерит некоторые параметры поверхности, однако его главной миссией является проверка технологии «European Mars rover» - нового марсохода, разработанного Европейским космическим агентством.

Материнский корабль Скиапарелли, имеющий название «Trace Gas Orbiter», будет все это время оставаться на орбите, проводя анализ метана и других газов в атмосфере Марса, чтобы определить, может ли на планете существовать жизнь. Как известно, метан создается в результате биологической или геологической активности и расщепляется в течение относительно короткого периода времени, едва достигнув атмосферы, поэтому шансы, что на Красной планете все же есть жизнь, достаточно высоки.

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