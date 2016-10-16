Европейское космическое агентство: вероятность того, что на Марсе есть жизнь, очень высока



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«Летательный аппарат Скиапарелли сегодня отделился от материнского корабля в соответствии с графиком полета», - сегодня заявил директор агентства Мишель Денис. Этот запуск стал началом его управляемого спуска на поверхность Марса, который произойдет в среду. В соответствии с планом полета, Скиапарелли изучит поверхность планеты и сделает несколько снимков. Ожидается, что он измерит некоторые параметры поверхности, однако его главной миссией является проверка технологии «European Mars rover» - нового марсохода, разработанного Европейским космическим агентством.



Материнский корабль Скиапарелли, имеющий название «Trace Gas Orbiter», будет все это время оставаться на орбите, проводя анализ метана и других газов в атмосфере Марса, чтобы определить, может ли на планете существовать жизнь. Как известно, метан создается в результате биологической или геологической активности и расщепляется в течение относительно короткого периода времени, едва достигнув атмосферы, поэтому шансы, что на Красной планете все же есть жизнь, достаточно высоки.



Горячая тема: Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, Европейское космическое агентство сегодня отправило на Красную планету зонд, который должен помочь собрать информацию о том, существуют ли на Марсе какие-либо формы жизни.«Летательный аппарат Скиапарелли сегодня отделился от материнского корабля в соответствии с графиком полета», - сегодня заявил директор агентства Мишель Денис. Этот запуск стал началом его управляемого спуска на поверхность Марса, который произойдет в среду. В соответствии с планом полета, Скиапарелли изучит поверхность планеты и сделает несколько снимков. Ожидается, что он измерит некоторые параметры поверхности, однако его главной миссией является проверка технологии «European Mars rover» - нового марсохода, разработанного Европейским космическим агентством.Материнский корабль Скиапарелли, имеющий название «Trace Gas Orbiter», будет все это время оставаться на орбите, проводя анализ метана и других газов в атмосфере Марса, чтобы определить, может ли на планете существовать жизнь. Как известно, метан создается в результате биологической или геологической активности и расщепляется в течение относительно короткого периода времени, едва достигнув атмосферы, поэтому шансы, что на Красной планете все же есть жизнь, достаточно высоки.