Американские ученые сделали впечатляющее открытие

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, один из экспонатов музея Филда в Чикаго пролежал на полке более 30 лет, пока ученые не обратили внимание на его отличительные особенности, придя к выводу о том, что перед ними – останки ранее не известного науке хищника.
Часть нижней челюсти плотоядного животного, ранее считавшаяся волчьей, оказалась уникальной – она не принадлежит ни одного известному ранее хищнику. Ученые тщательно исследовали находку, обнаруженную в 1946 году в Техасе, и пришли к выводу, что она принадлежит млекопитающему хищному животному, имеющему сходство и с собакой, и с медведем, обитавшему на нашей планете около 40 миллионов лет назад.
Также американские ученые установили, что это животное, названное ими «beardog» - «собакомедведь», не принадлежит ни к одному из существующих родов млекопитающих, а является абсолютно видом, образующим новый род. Ученые надеются, что исследование останков этого животного позволит человечеству больше узнать об эволюции собак и других плотоядных животных, произошедшей из-за изменения климата. Ранее в США были найдены и другие останки подобных животных, сейчас они исследуются. Ученые заявляют, что найденные собакомедведи могут принадлежать к одному из двух родов, имеющих название Gustafsonia и Angelarctocyon.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter