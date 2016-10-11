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Ученые: Нью-Йорк окажется под водой

Ученые: Нью-Йорк окажется под водой
Уровень моря постепенно повышается, и в этом веке в Нью-Йорке могут произойти несколько крупных наводнений. Как сообщает replyua.net со ссылкой на западные источники, такой вывод сделала группа специалистов из Принстонского и Ратгерского университетов.

По их словам, уже через сто лет Нью-Йорк окажется под водой из-за постоянных мощных наводнений. Такое же мнение после многочисленных исследований высказали специалисты из Океанографического института в США. Они опубликовали доклад, в котором говорит о том, что наводнения будут происходить в три раза чаще, при этом уровень воды поднимется еще на три метра. Последствия таких наводнений станут по масштабу примерно такими же, как после урагана Сэнди, произошедшего четыре года назад.

Также исследователи отметили, что вероятность различных стихийных бедствий в ближайшие годы возрастет минимум в четыре раза, и это связано с повышением уровня моря. Также ученые не исключили, что их выводы имеют высокую погрешность – ученые проводили исследования с помощью компьютерной программы, но на самом деле количество стихийных бедствий может возрасти не в 4, а в 17 раз. Мощные наводнения в Нью-Йорке начнутся примерно в 2100 году.

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