Ученые рассказали о причинах появления волос на теле человека

Специалисты установили, что неравное распределение растительности на теле человека связано с эволюцией, во время которой менялся механизм работы эккриновых потовых желез. Как информирует replyua.net, доклад специалистов был опубликован в одном из научных изданий.
По словам Яны Камберов, одного из авторов исследования, современные люди – самые «волосатые» из когда-либо живущих на Земле. Ученая из Университета Пенсильвании отметила, что тело современного человека полностью покрыто растительностью – или длинными и толстыми волосами, или тонкими волосиками, или мягким пушком, но волосы присутствуют абсолютно на всех участках. Однако два миллиона лет назад начались процессы по «сокращению» растительности на теле.
Впрочем, исследователи подчеркивают, что раньше у людей было меньше волос – просто они были толще и длиннее, но из-за эволюции они начали смягчаться, и их количество возросло, несмотря на то, что современные люди выглядят «гладковыбритыми». Появилось много эккриновых желез, и сейчас они разбросаны по всему телу человека, и у кого-то их меньше, а у кого-то больше, поэтому кажется, что у некоторых людей повышенная волосатость.
Горячая тема: Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter