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Вегетарианство наносит вред здоровью, - ученые

Вегетарианство наносит вред здоровью, - ученые
Группа специалистов из Великобритания смогла доказать, что вегетарианство не только не полезно, но и может навредить здоровью человека. Как сообщает replyua.net со ссылкой на британские СМИ, исследователи провели масштабные эксперименты и обнаружили, что отказ от мяса, рыбы и молочной продукции приводит к уменьшению массы головного мозга.

По словам ученых, организм человека устроен так, что ему необходимы мясные продукты, и по своей натуре человек является хищником. Отказ от мяса, рыбы и других продуктов может привести к серьезным последствиям для здоровья, как физического, так и умственного. Британцы подчеркнули, что овощи очень полезны для организма, но они не могут компенсировать дефицит многих витаминов и минералов. Человек не должен впадать в крайности и выбирать однообразное питание, основанное только на овощах и фруктах, отмечают специалисты.

Отсутствие в рационе мяса и рыбы с годами приводит к уменьшению массы головного мозга, а также к анемии и поражению центральной нервной системы. Анемию и повреждения нервной системы вызывает дефицит витамина В12, который содержится только в продуктах животного происхождения.

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