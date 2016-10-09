Ученые обнаружили еще одно негативное последствие бессонницы

Специалисты из британского университета Глазго обнаружили, что хроническое недосыпание пагубно влияет на кратковременную память и приводит к тому, что человек теряет способность запоминать лица людей. Как передает replyua.net, британские ученые провели масштабное исследование – по их словам, не меньше 60 процентов людей не спят положенные 7-9 часов и страдают самыми различными заболеваниями из-за бессонницы.
Для участия в эксперименте специалисты пригласили людей разного возраста и наблюдали за тем, как меняется их самочувствие из-за плохого сна. Оказалось, что уже через непродолжительное время у всех добровольцев, которые страдали хроническим недосыпом, появлялись проблемы с кратковременной памятью. Помимо того, что участники эксперимента начали хуже запоминать лица людей, они теряли внимание. По словам специалистов, из-за хронического недосыпания мозг человека перестает отдыхать и начинает работать в усиленном режиме, что приводит к серьезным сбоям.
Отоспаться в выходные не получится, считают ученые, и предлагают тем, кто не может найти каждый день 8 часов на сон, альтернативу – ложится спать на несколько минут в дневное время или выделять несколько дней подряд раз каждый месяц, чтобы дать организму и мозгу разгрузку.
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