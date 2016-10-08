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Ученые: обезьяны намного умнее, чем может казаться

Ученые: обезьяны намного умнее, чем может казаться
Ученые доказали, что у обезьян очень высокий уровень интеллекта и они намного умнее всех остальных животных. Как информирует replyua.net, специалисты провели масштабный эксперимент, чтобы понять, насколько сообразительными могут быть приматы. Оказалась, что умственная деятельность обезьян практически ничем не отличается от умственной деятельности человека.

Группе обезьян ученые показывали два видеоролика – на одном ролике человек, на которого заранее надели костюм обезьяны, прятался за стогом сена от нескольких человек, и выходил из укрытия только, когда люди покидали то место, а во втором ролике другой человек, также переодетый в костюм примата, воровал камни и оставался незамеченным людьми. Специалисты наблюдали за реакцией обезьян и заметили, что приматы очень долго смотрели на то место, куда возвращались люди и где прятался человек-«примат», хотя прекрасно знали о том, что его там давно нет.

Эксперимент показал, что обезьяны понимают, насколько правильно их сородичи могут оценивать ту или иную ситуацию. Также они могут предугадывать поведение своих сородичей. По словам ученых, раньше они не могли предположить, что умственная деятельность характерна и для обезьян, а не только для человека.

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