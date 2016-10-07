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Новый способ защиты от мошенничества: кредитные карты с цифровым дисплеем

Новый способ защиты от мошенничества: кредитные карты с цифровым дисплеем
Как передает replyua.net со ссылкой на «BBC», компания Oberthur Technologies разработала новый уникальный тип пластиковых кредитных карт. Они имеют цифровой дисплей, случайным образом генерирующий код безопасности. По мнению разработчиков, это изобретение должно сделать карты абсолютно недоступными для мошенников.

Представители Oberthur Technologies заявили, что в настоящее время ведут переговоры с банками Великобритании, а также других европейских стран. Если они одобрят проект, новые карты будут введены в ЕС к концу года. Первой страной, где они появятся, будет Франция. Согласно отчетам правоохранительных органов многих европейских государств, мошенничество с кредитными картами все еще является одним из самых распространенных финансовых преступлений, приносящих миллионы евро убытков банкам европейских стран каждый год.

Эксперты в области защиты платежных систем заявили: «В некотором смысле удивительно, что потребовалось так много времени для того, чтобы надежная защита кредитных карт вроде этой, появилась». Генерацию защитного года обеспечивает специальная плата – цифры появляются в специальном поле на обратной стороне карты. Обновление кода на мини-экране происходит каждый час. Питание устройства обеспечивается за счет сверх тонкой литиевой батареи, рассчитанной на три года.

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