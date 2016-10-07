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Ученые: люди не могут жить больше 115 лет

Ученые: люди не могут жить больше 115 лет
За последнее столетие продолжительность жизни на Земле увеличилась примерно в два раза, однако жизнь человека всегда будет иметь ограничения, и сейчас она не может превышать 115 лет. По информации replyua.net, об этом ученые написали в новом докладе и опубликовали его в научном издании Nature.

По словам исследователей, ученые не могут продлить жизнь человечества по многим причинам, и она имеет естественные ограничения, но благодаря успехам медицины за последние сто лет продолжительность жизни удалось увеличить почти вдвое, и она будет продолжать расти в будущем. Специалисты отметили, что продолжительность жизни растений, животных и людей на Земле не является постоянной величиной, однако на определенных этапах развития она имеет ограничения. Благодаря генетическим трансформациям, развитию медицины и современным технологиям в будущем люди будут жить намного дольше, но на сегодняшний день существует «лимит» - 115 лет.

Естественно, отметили ученые, можно найти и исключения из правил, но они не являются чем-то уникальным, и высокая продолжительность жизнь свидетельствует о хорошей генетике. К примеру, Жанна Кальман, рекордсменка про продолжительности жизни, прожила 122 года, и в ее роду было много долгожителей.

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