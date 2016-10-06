Названы победители Нобелевской премии в области химии

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Шведская Королевская академия наук назвала имена лауреатов Нобелевский премии по химии – ими станут сразу трое ученых. Если коротко описать их достижение, то можно сказать, что они создали самые крошечные в мире машины – самые маленькие из когда-либо построенных.
65-летний француз Жан-Пьер Соваж, являющийся исследователем в Заслуженном национальном центре Франции, шотландец Фрейзер Стоддарт, работающий в Университете Страсбурга, и 71-летний голландец Бернард Феринга, сотрудник Университета Гронингена в Нидерландах, смогли изготовить устройства размером с молекулу. Их изобретение настолько крошечное, что, если выстроить в ряд тысячу таких устройств, их общая длина не будет шире, чем человеческий волос. Их научный замысел в том, что когда-нибудь эти устройства смогут путешествовать в человеческом теле в виде крошечных «чипов» или «кораблей», способных доставлять лекарство непосредственно к опухолям и инфекциям. Однако, ученые признают, что момент, когда это будет возможно, настанет еще не скоро.
Мировое ученое сообщество уже выразило свои поздравления лауреатом Нобелевской премии текущего года, заявив, что «очень важно, что Стокгольм признал эти исследования, имеющие столь фундаментальное значение».
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