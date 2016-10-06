Ученые рассказали, как отношения с мужчинами влияют на вес женщины

Каждая фаза отношений с представителями сильного пола по-разному влияет на вес женщины. Как передает replyua.net, это утверждают ученые, которые провели масштабный эксперимент. Британские специалисты привлекли к исследованию около трех тысяч женщин разного возраста и установили, что, в зависимости от фазы отношений, женщина может и терять вес, и набирать его.
Во время исследования специалисты внимательно наблюдали за каждой фазой отношений – начиная с первого дня знакомства и заканчивая отношениями супругов, которые состоят в браке несколько лет. Оказалось, что практически все представительницы прекрасного пола быстро сбрасывают вес во время так называемого конфетно-букетного периода – они худеют примерно на два с половиной килограмма. Дополнительные волнения перед свадьбой также помогают женщинами сбросить около трех с половиной килограммов.
Однако сразу после замужества или после того, как мужчина и женщина начинают жить вместе, дамы стремительно набирают вес, примерно 4,5 килограмма. Ученые объясняют это тем, что отношения переходят в стабильную фазу, и женщина перестает бояться, что мужчина бросит ее. А вот после родов, по статистике, в среднем женщины набирают еще 7 килограммов.
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