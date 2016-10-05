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Полуостров Крым движется в сторону России, - ученые

Полуостров Крым движется в сторону России, - ученые
Российские астрономы утверждают, что полуостров Крым сдвигается по направлению к материковой России. Как информирует replyua.net, такое заявление сделали ученые из Института прикладной астрономии РАН. По их словам, тектоническое движение полуострова направлено к берегам материковой России.

Как отметил Александр Ипатов, глава института, движения Крыма были зафиксированы при помощи радиотермометрического комплекса телескопов. Астрономы обнаружили в ходе исследования, что Крым действительно сдвигается, и, как отметил Ипатов, многие, в том числе и жители соседних государств (имеется в виду Украина), могут посчитать такое заявление очередной шуткой, но смещение полуострова было научно доказано. В настоящий момент полуостров сдвигается на северо-восток и «уходит» от материковой Украины.

Ипатов также добавил, что радиотермометрический комплекс включает в себя сразу три радиоастрономические обсерватории, которые объединены оптоволоконными линиями связи с центром сбора, обработки и управления данными. Вся информация поступает в глобальный радиотелескоп, который имеет огромное зеркало диаметром четыре тысячи километров.

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