Полуостров Крым движется в сторону России, - ученые

Российские астрономы утверждают, что полуостров Крым сдвигается по направлению к материковой России. Как информирует replyua.net, такое заявление сделали ученые из Института прикладной астрономии РАН. По их словам, тектоническое движение полуострова направлено к берегам материковой России.
Как отметил Александр Ипатов, глава института, движения Крыма были зафиксированы при помощи радиотермометрического комплекса телескопов. Астрономы обнаружили в ходе исследования, что Крым действительно сдвигается, и, как отметил Ипатов, многие, в том числе и жители соседних государств (имеется в виду Украина), могут посчитать такое заявление очередной шуткой, но смещение полуострова было научно доказано. В настоящий момент полуостров сдвигается на северо-восток и «уходит» от материковой Украины.
Ипатов также добавил, что радиотермометрический комплекс включает в себя сразу три радиоастрономические обсерватории, которые объединены оптоволоконными линиями связи с центром сбора, обработки и управления данными. Вся информация поступает в глобальный радиотелескоп, который имеет огромное зеркало диаметром четыре тысячи километров.
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