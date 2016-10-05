Человечество пагубно влияет на климатические изменения, - ученые

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Специалисты из Упсальского университета доказали, что климатические изменения являются последствиями так называемого человеческого фактора и отметили, что из-за действий людей планету ожидают самые печальные последствия.Как информирует reolyua.net, ученые подчеркнули, что человечество оказывает самое сильное влияние на изменение климата, и это повлечет большие проблемы в будущем. По мнению ученых, мировые СМИ часто публикуют недостоверную информацию, чтобы вызвать реакцию общества, а также сами придумывают факторы, влияющие на климатические изменения, однако на самом деле именно люди виновны в том, что происходит сейчас. По словам специалистов, многие изменения экосистемы являются последствием не только промышленного производства, но и политической позицией.На планете начался слишком «богатый» образ жизни, отметили исследователи, из-за чего он оказывает большое влияние на климат. Самые серьезные климатические изменения уже в ближайшее время коснутся самых бедных государств на планете, а в будущем затронуты и богатые страны, считают эксперты. По мнению шведских специалистов, люди, получавшие выгоду от климатических изменений, также могут найти способы, чтобы их предотвратить.