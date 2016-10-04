Компания Panasonic выпустила уникальные аккумуляторы

Как передает replyua.net со ссылкой на BBC, компания Panasonic презентовала сегодня новые уникальные в своем роде аккумуляторы. В качестве химического компонента в них выступает все тот же литий, однако их новаторство состоит в том, что они представляют собой абсолютно гибкую платину.
Как известно, первые в мире литиево-ионных аккумуляторы выпустила компания Cony в 1991 году. Panasonic сегодня представила миру их новое поколение – гибкий литиево-ионный аккумулятор, произведенный по японской технологии Ceatec. По словам разработчиков, они станут незаменимыми в таких устройствах, как часы, смарт-одежда и приспособлениях для фитнесса. Недостатком нового товара является невысокая мощность, что делает его непригодным для энергоемких смартфонов, которые ученые также мечтают сделать гибкими.
Эксперты уже успели раскритиковать аккумулятор Panasonic, заявив, что компания не была первой в этой индустрии – подобные батареи уже выпускали LG и Samsung, прикладывающие огромные усилия для развития этой технологии. По их мнению, по-настоящему революционное открытие, способное поразить мир, еще не сделано – ведущим мировым производителям электроники еще предстоит решить эту головоломку.
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