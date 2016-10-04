Стокгольм огласил имена трех лауреатов Нобелевской премии-2016 в области физики

Как заявляет Associated Press, Шведская Королевская академия наук сегодня назвала имена трех лауреатов Нобелевской премии в области физики – ими стали британские ученые, проводившие масштабные исследования в Соединенных Штатах Америки – об этом передает replyua.net.
В 2016 году Нобелевской премии в области физики удостоены: 82-летний Дэвид Таулесс, почетный профессор Вашингтонского университета, 65-летний Дункан Холдейн, профессор физики Принстонского университета в Нью-Джерси, а также 73-летний Майкл Костерлица из Университета Брауна в Род-Айленд. Суть их вклада в науку состоит в следующем.
Их открытия были сделаны еще в 1970-1980 годах, однако научное сообщество обратило на них внимание лишь десятилетие спустя, после чего они получили широкое признание. Шведская Королевская академия наук заявила: «Это трио открыло дверь в новый, ранее неизведанный мир, в котором материя принимает необычные состояния». По мнению судей, «их изящные теоретические открытия вдохновили ученых в последующие годы». Также им приписывают новаторскую работу открытия тайны сверхпроводников – редких материалов, способных проводить электрический ток практически не оказывая сопротивления, которые могут использоваться в современной электронике.
Первая реакция ученых – шок и радость. Холдейн заявил, что «был очень удивлен и очень обрадован премией». Также он поблагодарил своего вдоховителя и учителя – Филипа Андерсона, также лауреата Нобелевской премии, работающего в Кембриджском университете. Костерлица, услышав, что удостоен такой высокой награды, заявил: «У меня потемнело в глазах, я все еще пытаюсь осознать это». Он добавил, что начал работу над исследованием, за которое получил премию, еще когда ему было 25 лет, и что тогда «полное невежество помогло ему избавиться от предубеждений».
Всем победителям Нобелевской премии на официальной церемонии, которая пройдет 10 декабря вручат диплом, медаль, а также денежную премию в размере 930 000 долларов США.
Горячая тема: Канада предъявила ультиматум России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter