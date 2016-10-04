валюта
СпецтемаПоярков рассказал об украинском сюрпризе для Путина

Стокгольм огласил имена трех лауреатов Нобелевской премии-2016 в области физики

Стокгольм огласил имена трех лауреатов Нобелевской премии-2016 в области физики
Как заявляет Associated Press, Шведская Королевская академия наук сегодня назвала имена трех лауреатов Нобелевской премии в области физики – ими стали британские ученые, проводившие масштабные исследования в Соединенных Штатах Америки – об этом передает replyua.net.

В 2016 году Нобелевской премии в области физики удостоены: 82-летний Дэвид Таулесс, почетный профессор Вашингтонского университета, 65-летний Дункан Холдейн, профессор физики Принстонского университета в Нью-Джерси, а также 73-летний Майкл Костерлица из Университета Брауна в Род-Айленд. Суть их вклада в науку состоит в следующем.

Их открытия были сделаны еще в 1970-1980 годах, однако научное сообщество обратило на них внимание лишь десятилетие спустя, после чего они получили широкое признание. Шведская Королевская академия наук заявила: «Это трио открыло дверь в новый, ранее неизведанный мир, в котором материя принимает необычные состояния». По мнению судей, «их изящные теоретические открытия вдохновили ученых в последующие годы». Также им приписывают новаторскую работу открытия тайны сверхпроводников – редких материалов, способных проводить электрический ток практически не оказывая сопротивления, которые могут использоваться в современной электронике.

Первая реакция ученых – шок и радость. Холдейн заявил, что «был очень удивлен и очень обрадован премией». Также он поблагодарил своего вдоховителя и учителя – Филипа Андерсона, также лауреата Нобелевской премии, работающего в Кембриджском университете. Костерлица, услышав, что удостоен такой высокой награды, заявил: «У меня потемнело в глазах, я все еще пытаюсь осознать это». Он добавил, что начал работу над исследованием, за которое получил премию, еще когда ему было 25 лет, и что тогда «полное невежество помогло ему избавиться от предубеждений».

Всем победителям Нобелевской премии на официальной церемонии, которая пройдет 10 декабря вручат диплом, медаль, а также денежную премию в размере 930 000 долларов США.

Горячая тема: Канада предъявила ультиматум России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
04 окт 2016
9250

Березовец: Путин достал свой последний гибридный козырь в переговорах с Вашингтоном

Известный украинский политтехнолог Тарас Березовец считает, что вопрос плутония действительно чувствителен для Штатов, и Путин это прекрасно осознает. Страшнее то, что в Росси больше ничего нет, чем

03 окт 2016
6864

Павло Правий: Наступу Путіна треба боятися не на Донбасі, а на «Майдані-3» Юлії Тимошенко

Відомий український блогер і письменник вважає, що карти вже відкрито. Путінський режим переходить у відкритий і останній наступ на Україну. Про те, що Кремль пішов ва-банк свідчить відкрите


Свежие новости

В киевском парке начинается капитальный ремонт

НАТО продовжить тиск на РФ до моменту відновлення безпеки в Європі

Эксперт: Путина ждет поражение, но это произойдет в далеком будущем

300 киевлян выселят на улицу

Савченко: хватит ездить в РФ и зарабатывать там деньги

Що заважає владі почати процес введення візового режиму з РФ? - Гопко

Обаме вновь приходится терпеть оскорбления

Насалик обнадежил: и угля, и газа на зиму хватит

Які були б результати, якщо парламентські вибори провести сьогодні? - опитування

Опрос: один украинец из ста считает себя богатым

Киселев: почему Украина не сможет жить по визовому режиму с РФ

В Японии придумали робота, имитирующего ребенка

США завжди буде підтримувати демократичну Україну - Керрі

iPhone 7 дозволили використовувати на території України

Єдиний реєстр е-декларацій наразі недоступний

Эксперты: продажи жилья в Киеве падают, но растет аренда

У парламенті є ще один законопроект щодо контролю ГПУ над НАБУ

Сазонов: Скільки горя ще має зазнати Україна, щоб у нардепів вистачило волі підтримати візовий режим з РФ?

Эксперт: напряженность между РФ и США не перерастет в открытый конфликт

У четвер депутати можуть дати старт візовому режиму з Росією

 Новости за день