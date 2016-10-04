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В Японии придумали робота, имитирующего ребенка

В Японии придумали робота, имитирующего ребенка
Как сообщает replyua.net со ссылкой на BBC, японские инженеры из компании Toyota разработали нового мини-робота по имени «Kirobo Mini», помещающегося на ладони. Он способен поддерживать беседы, а также имитирует поведение грудного ребенка.

По словам ученых, новое изобретение поможет женщинам, не имеющим детей, почувствовать себя не такими одинокими, а также дарить кому-то свой уход и заботу. По словам многих, идея этого робота напоминает тамагочи, однако он существует не на экране электронного устройства, а в реальности. «Робот способен поддерживать беседу, а также подражать сидячему младенцу, который слегка покачивается из-за того, что еще плохо умеет держать равновесие. Эта уязвимость должна усиливать эмоциональную привязанность человека к роботу-ребенку», - заявил главный инженер-конструктор изобретения Фуминори Катаока. В то же время, профессор добавил, что этот робот не способен заменить ребенка – лишь помочь человека чувствовать дружескую привязанность к кому-то, что, в целом, способно улучшит психологическое состояние.

Высота мини-робота составляет 10 см. Робот способен ответить на вопрос, прокомментировать что-то, а также жестикулировать и подмигивать. Также у него присутствуют некоторые элементы мимики. Стоимость робота-ребенка составляет 382 доллара.

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